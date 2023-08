Barueri está entre as 10 cidade mais seguras do país com população entre 200 mil e 500 mil habitantes

Barueri está entre as 10 cidade mais seguras do país com população...

O município de Barueri alcançou a 9ª posição no “Anuário 2023 Cidades Mais Seguras do Brasil©”, que lista as dez cidades mais seguras do país com uma população de 200 mil a 500 mil habitantes.

O anuário, divulgado em 4 de agosto de 2023 pela MySide, uma empresa especializada em tecnologia e serviços imobiliários, tem como objetivo identificar as áreas mais seguras para residência no Brasil.

A classificação das cidades mais seguras foi baseada em indicadores como o Painel de Monitoramento de Mortalidade da Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente (SVSA) do Ministério da Saúde, assim como o Censo Demográfico de 2022 do IBGE. O índice de segurança avaliou a taxa de mortes violentas intencionais por 100 mil habitantes em 2022, utilizando a classificação estatística de mortalidade CID-10 da OMS, que detalha causas de morte e doenças.

Com uma população de 316.473 habitantes conforme o Censo de 2022, Barueri se destacou ainda como a mais segura da região. Essa classificação também a diferencia de outras cidades na região metropolitana de São Paulo com população similar.

O “Anuário 2023” completo pode ser acessado neste link.

Ranking das cidades mais seguras do Brasil com população entre 200 e 500 mil:

1ª lugar: Indaiatuba (SP) (3,5)

2ª lugar: Araraquara (SP) (3,9)

3ª lugar: Criciúma (SC) (5,1)

4ª lugar: Pelotas (RS) (6,6)

5ª lugar: Blumenau (SC) (6,7)

6ª lugar: Franca – SP (7,0)

7ª lugar: Americana (SP) (7,2)

8ª lugar: Jundiaí (SP) (7,2)

9ª lugar: Barueri (SP) (7,4)

10ª lugar: Uberaba (MG) (7,4)