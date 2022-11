Barueri Vôlei enfrenta o Brasília nesta quinta-feira (3) no José Corrêa

O Barueri Vôlei vai estrear na Superliga de Vôlei Feminino em casa em jogo contra o Brasília Vôlei nesta quinta-feira (3), às 19h, com entrada gratuita no Ginásio José Corrêa.

O primeiro jogo do Barueri na competição, contra o Fluminense fora de casa, foi vitória para o time do RJ. Agora as meninas de Barueri buscam reabilitação para começar a pontuar na tabela.