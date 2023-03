Bradesco Esportes, de Osasco, conquista vaga na final da Superliga B de Vôlei

A equipe feminina do Bradesco Esportes, cujo centro de formação funciona no Jardim Cipava, em Osasco, conquistou uma vaga na final da Superliga B de Vôlei.

O time osasquense superou a equipe de Vinhedo nesta terça-feira (21) por 3 sets a 0 em jogo disputado no Ginásio Prof. José Liberatti.

As meninas de Osasco vão esperar agora a definição do adversário da final, que sairá da disputa entre Taubaté e Blu Volêi, que estão empatados na melhor de 3 e decidem no sábado (25). A final da Superliga B será disputada em jogo único, no Liberatti.

O time de Osasco já consquistou três vezes o título na primeira divisão do vôlei, quando ainda vigoravam as parcerias com BCN e Finasa.

Em 2009, o grupo decidiu se retirar das competições principais e focar apenas nas categorias de base. Naquela ocasião, a vaga foi assumida pelo atual Osasco Vôlei, que disputa a Superliga superior.

Nesse ano, a equipe voltou a competir e está com 10 jogos e 10 vitórias, tendo perdido apenas 7 sets.

Agora, com a consquista da vaga na final, pelo regulamento da Superliga, o time poderá disputar a competição principal (direito concedido aos dois primeiros lugares da Superliga B), porém, o Brasdesco Esportes ainda não se pronunciou sobre a sua participação em 2024. Se decidir participar, Osasco poderá ter dois times na elite do vôlei nacional.