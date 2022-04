Brasileirão: Palmeiras enfrenta o Corinthians na Arena Barueri no sábado (23)

A Arena Barueri receberá no sábado (23), às 19h, o clássico Palmeiras x Corinthians, válido pela terceira rodada do Brasileirão.

A partida, que seria realizada no Allianz Parque, na capital paulista, foi transferida porque o estádio do time alviverde receberá no mesmo dia a turnê “Amigos”, que reunirá os cantores sertanejos Leonardo, Zezé di Camargo e Luciano e Chitãozinho e Xororó.

A escolha do Palmeiras pela Arena Barueri se deu por questões de logística. Já os ingressos devem ser colocados à venda nos próximos dias. Além disso, apenas palmeirenses poderão assistir o jogo na Arena, seguindo a determinação que permite a presença de torcida única em clássicos.

O verdão também cogita jogar contra o Juazeirense-BA, pela Copa do Brasil, no estádio de Barueri também por conta de outro show marcado no Allianz, no dia 30 de abril.