Briga de irmãos por louça suja acaba em morte

Uma briga de irmãos por causa da louça suja terminou em morte na noite desta quarta-feira (24). Jhonatan Willian Batista de Souza, de 26 anos, foi preso em flagrante e estava em estado de choque depois de matar a tesouradas seu irmão, Jefferson Lucas Batista de Souza, 27. O crime aconteceu em Andradina, no interior paulista.

Os dois irmãos moravam juntos e começaram a bater boca por causa da louça suja que um deles não havia lavado. A discussão evoluiu para agressões físicas e Jhonatan pegou a tesoura e partiu pra cima de Jefferson, que levou um golpe fatal no coração.

A vítima chegou a ser socorrida pelo Corpo de Bombeiros, mas morreu pouco depois de dar entrada no hospital. (Com informações do Uol)

