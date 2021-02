Globo anuncia mais uma edição do reality No Limite com ex-BBBs

No embalo dos altos índices de audiência e polêmicas do Big Brother Brasil 21, a Globo anunciou na tarde desta quinta-feira (25) que vai realizar mais uma edição do reality show No Limite. E o programa terá a participação de ex-BBBs.

Com a primeira edição no ano 2000, No Limite é o primeiro reality da TV brasileira e já teve quatro temporadas, a última em 2009. O programa traz uma disputa pelo prêmio por meio de provas de resistência com um grupo em um paraíso isolado.

“ATENÇÃO. Já que a gente ama o brasileiro e o brasileiro ama um reality… Vem aí mais uma edição de #NoLimite!”, anunciou a Globo, no Twitter. “Um programa que une resistência e ex-BBBs”, completou.

A emissora não deu mais informações sobre a atração. Nos bastidores é dado como certo que a nova edição do reality será apresentada por Marcos Mion, que apresentava A Fazenda, na Record TV.

