Carapicuíba tem protestos contra fechamento de agência do Bradesco no Ariston

O anúncio do fechamento de uma agência do Bradesco na Cidade Ariston, em Carapicuíba, tem gerado protestos do Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e Região, e de moradores do bairro.

publicidade

O Bradesco anunciou que a agência, localizada na Avenida Comendador Dante Carraro, em Carapicuíba, encerrará suas atividades no dia 19 de março, o que deixará moradores e comércio local com apenas com uma agência bancária, do Itaú.

Desde a divulgação do fechamento da unidade, têm sido realizados protestos. Também é feito um abaixo-assinado pela manutenção da agência do Bradesco no Ariston.

publicidade

“Reivindicamos que a agência continue em funcionamento, uma vez que o seu fechamento teria enorme impacto para os moradores, que teriam de se deslocar de transporte público até a outra agência bancária do bairro, e também para o comércio e desenvolvimento local”, diz a dirigente do Sindicato e bancária do Bradesco Karen Souza.

O fechamento de mais esta agência do Bradesco soma-se às 1.083 unidades bancárias fechadas só em 2020, em todo o Brasil. O banco, que lucrou R$ 19 bilhões no ano passado, também demitiu 7.754 trabalhadores no mesmo período, segundo o sindicato, apesar do compromisso público firmado de não fazê-lo em meio à pandemia de covid-19.