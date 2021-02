Com investimento de R$ 31,5 milhões, Terminal Vila Yara é inaugurado em Osasco

A reforma e ampliação Terminal Amador Aguiar – Vila Yara, em Osasco, foi entregue na tarde desta quarta-feira (24). O prefeito Rogério Lins (Podemos), acompanhado da primeira dama Aline Lins, participou da solenidade, ao lado do vice-governador, Rodrigo Garcia.

publicidade

Foram investidos R$ 31,5 milhões nas obras do espaço, que recebe diariamente 15 mil pessoas e 388 veículos de linhas municipais e intermunicipais. A entrega faz parte das comemorações de 59 anos de emancipação político-administrativa do município.

“É uma honra para Osasco receber esse presente nesta data tão especial de comemoração de aniversário da cidade. A obra melhorará a qualidade de vida da nossa população, pois além de redirecionar o fluxo de pedestres e passageiros, passará a atender também as famílias que virão utilizar a nova área de convivência e lazer do terminal”, declarou o prefeito Rogério Lins durante a cerimônia.

publicidade

O terminal, que recebe diariamente 15 mil passageiros e 388 veículos, é parte do Corredor Metropolitano Itapevi/São Paulo, que é formado pelos trechos Itapevi – Jandira (5 km), Jandira – Carapicuíba (8,8 km), em obras, Carapicuíba – Osasco Km 21 (2,2 km), e Osasco Km 21 – Vila Yara (7,6 km).

O vice-governador, Rodrigo Garcia anunciou ainda outras grandes obras que devem ser inciadas em breve no município. “Esse investimento era necessário, ainda mais para uma metrópole como Osasco. Quando você melhora a mobilidade, você tem mais conforto e segurança, transita melhor e tem mais tempo para a sua família e suas atividades. Além dessa entrega, outras obras importantes para Osasco estão por vir”, disse.

publicidade

Entre as novidades anunciadas por Garcia estão a reformulação da Linha 8 da CPTM, a reforma do pátio da estação Presidente Altino e a obra da nova entrada de Osasco. “Vamos fazer uma renovação dos contratos e daqui a poucos meses, ou semanas, o governador João Dória virá a Osasco anunciar oficialmente a contratação da nova entrada da cidade. Essa obra é um sonho de alguns anos e vai ser viabilizada em nosso governo”.

A solenidade contou com a presença do secretário estadual de Transportes Metropolitanos, Alexandre Baldy de Sant’Anna Braga, do secretário estadual de Desenvolvimento Regional, Marcos Vinholi, e do presidente da EMTU, Marco Antônio Assalve.

Da região, estiveram presentes o a vice-prefeita osasquense Ana Maria Rossi, o ex-prefeito de Osasco, Francisco Rossi, o presidente da Câmara Municipal, Ribamar Silva, entre outros vereadores, secretários. O prefeito de Itapevi, Igor Soares (Podemos) também participou da cerimônia.

Terminal Vila Yara vai operar com 53 linhas de ônibus municipais e intermunicipais

O terminal Vila Yara estava operando parcialmente desde março de 2018, data de início das obras de ampliação e reforma. Com a expansão, o espaço passou de 9 mil m² para 17 mil m² de área construída e passa a operar com 53 linhas de ônibus (sendo 27 linhas da EMTU, 21 linhas municipais e cinco linhas municipais de São Paulo) e tem cinco plataformas cobertas e ampliadas.

A reforma inclui novos elevadores, escadas e rampas de acesso com acessibilidade, uma praça com jardins, playground, equipamentos de ginástica ao ar livre, um bicicletário com capacidade para 32 bicicletas no pavimento superior, iluminação de LED e novo calçamento.

O centro comercial, no pavimento superior, foi renovado, com troca da cobertura e dos pisos das áreas comuns e reforma dos sanitários públicos. As lanchonetes, lojas, quiosques e área reservada para alimentação passaram por manutenção e permaneceram no mesmo piso. Já a bilheteria passou para o térreo, assim como as guaritas de controle de acesso de veículos, gerador de energia e local fechado para armazenamento de lixo.

>>> Leia também: Hospital da Criança de Osasco leva nome de Celso Giglio e deve ser inaugurado em 2022