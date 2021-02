Empresa tem vagas para Jovem Aprendiz em Barueri

A Tempo Assist, empresa de assistência especializada para veículos, imóveis e pessoas, com sede em Barueri, está com 15 vagas abertas para Jovem Aprendiz de atendimento.

Os interessados em participar do processo de seleção devem ter ensino médio completo e conhecimentos em informática. Os contratados serão responsáveis por atender e fornecer informações aos clientes e encaminhar os casos às áreas específicas da companhia.

Além de salário compatível com o mercado, a empresa oferece benefícios como assistência médica e odontológica, auxílio farmácia, seguro de vida, vale-transporte, vale-alimentação, refeitório e convênio com empresas parceiras.

Como se candidatar às vagas de Jovem Aprendiz em Barueri:

Os interessados deve acessar o site Vagas.com.br (www.vagas.com.br/vagas/v2131471/jovem-aprendiz-de-atendimento) para se candidatar às oportunidades.

Sobre a empresa

A Tempo Assist é a empresa líder do mercado nacional de serviços de conveniência e emergências, no segmento de veículos, imóveis e pessoas, prestados para os clientes das principais seguradoras, montadoras, financeiras e varejistas do Brasil.

Com 25 anos de mercado, a companhia gera atualmente 1,7 mil empregos diretos e conta com 22 mil empresas parceiras para realizar, anualmente, mais de 1,7 milhão de atendimentos em mais de 5 mil municípios brasileiros.

