IBGE abre 674 vagas temporárias em Osasco para o Censo 2021

O IBGE retomou dois editais para contratar temporariamente 204.307 pessoas em todo o país para trabalhar na organização e na coleta do Censo Demográfico 2021. Em Osasco, são oferecidas 674 vagas.

publicidade

Em todo o país, são oferecidas 181.898 vagas para recenseador e 22.409 para agente censitário, em 5.297 municípios. Em Osasco, são 614 vagas para recenseador e 60 para agente censitário.

Há reserva de vagas para pessoas com deficiência. A remuneração dos recenseadores será por produção. O salário para agente censitário é de até R$ 2.100.

publicidade

As inscrições para as vagas de agente censitário vão até 15 de março. Já para recenseador, as inscrições serão realizadas até 19 de março. Para ambos os cargos, os interessados devem se inscrever no site do organizador do processo seletivo: www.cebraspe.org.br.

Para concorrer à função de recenseador, o candidato deve ter nível fundamental completo, e para agente censitário, ensino médio concluído. No ato da inscrição, o candidato poderá escolher a área de trabalho e em qual cidade realizará a prova.

publicidade

A taxa de inscrição é de R$ 39,49 para agente censitário e R$ 25,77 para recenseador e poderá ser paga pela internet ou fisicamente, em qualquer banco ou casa lotérica.