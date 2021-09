Caio Ribeiro posta foto careca e mostra luta contra o câncer: “Isso vai passar”

O ex-jogador e comentarista esportivo Caio Ribeiro de 46 anos, revelou que está lutando contra um câncer, o linfoma de Hodgkin. Na noite desta terça-feira (7), ele compartilhou nos Stories do Instagram uma foto em que aparece careca e brincou com os seguidores: “André Sagassi”, em referência ao ex-tenista dos Estados Unidos.

Caio Ribeiro revelou sua luta contra o linfoma, que se desenvolveu no sistema linfático, em um vídeo publicado nas redes sociais, na última sexta-feira. Ele afirmou que recebeu o diagnóstico após investigar o surgimento de um caroço no pescoço. “A boa notícia é que ele [o câncer] tem 95% de cura e meu corpo está respondendo muito bem ao tratamento. Já estou na penúltima sessão de quimioterapia, estou forte, com a cabeça boa, tenho certeza de que em mais 15 dias isso vai passar”, contou.

No vídeo, o comentarista disse que o diagnóstico da doença veio como “uma porrada”: “eu tinha duas opções: me lamentar ou levantar a cabeça e enfrentar”, contou. Ele falou ainda que foi muito difícil dar a notícia para a família. “Dói o coração… O que me destrói é ver as pessoas que você ama sofrendo por sua causa”, continuou.

Ao explicar sobre seu estado de saúde e como tem sido o tratamento, Caio Ribeiro demonstrou confiança em sua recuperação e agradeceu o apoio que vem recebendo da família, da TV Globo e da equipe médica responsável pelo seu caso. “Tenho certeza que já ganhamos essa luta. É só uma questão de tempo. A cabeça tá forte, o corpo reagindo bem e lidando bem com a medicação”, completou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Caio Ribeiro (@caiobaribeiro)