Câmara vai votar projeto que cria plano de carreira para os vigias de Osasco

O prefeito de Osasco, Rogério Lins (PODE), acompanhado do procurador Cláudio Lysias da Silva, protocolou nessa quinta-feira (1) o Projeto de Lei que altera a Lei Complementar nº 166, que dispõe sobre a criação do cargo de vigia, instituindo o Plano de Carreira e criando novas escalas de vencimento para a categoria.

Na ocasião, Lins se reuniu com os vereadores para esclarecer pontos do Projeto e apontar a importância do reconhecimento à função que há anos pede mudanças na carreira.

“Esse projeto vai impactar positivamente a vida de muita gente. Ainda não conseguimos valorizar todas as categorias, algumas já foram contempladas como na educação, na saúde, estamos construindo as mudanças passo a passo. Agora é a vez dos vigias, que há anos contribuem para esse município e que precisavam desse reconhecimento”, comentou o prefeito quando apresentava o Projeto ao Legislativo.

Na ocasião, o Prefeito também falou sobre o monitoramento das escolas da rede pública pelo COI (Centro de Operações Integradas), a conclusão da licitação para construção da Cidade da Polícia, o novo espaço da ROMU, no Jardim Adalgisa; o Vigia Osasco, que está em execução e a vinda de novas empresas de tecnologia para cidade.

O Projeto de Lei protocolado deve ser lido na próxima Sessão Ordinária, dia 06 de setembro, antes de ser encaminhado para as Comissões.