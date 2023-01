Carapicuíba abre inscrições para o EJA

Estão abertas em Carapicuíba as inscrições para a educação de jovens e adultos (EJA) para as turmas de 1ª a 4ª séries.

As inscrições vão até dia 31 de janeiro nas creches e escolas municipais, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17 horas.

As aulas serão na Escola Noemy Silveira Rudolfer (R. Peruíbe, 20 – Jardim Santa Brigida) e no CEEAC Planalto (Estrada do Jacarandá, 2871 – Altos da Santa Lucia).

Os interessados devem ter mais de 15 anos e levar, para a inscrição, RG, CPF, duas fotos 3×4 e comprovante de residência. Caso o candidato seja menor de idade será obrigatório apresentar RG e CPF do responsável.