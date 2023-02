A Prefeitura de Carapicuíba decretou luto oficial de três dias no município pela morte do ex-prefeito Fuad Gabriel Chucre, aos 83 anos. Ele faleceu ontem e foi velado nesta quarta-feira (1º), na quadra do Parque do Planalto.

Em nota de pesar, o prefeito Marcos Neves (PSDB), lamentou a morte do político. “A cidade que ele ajudou a construir está em luto”, escreveu, nas redes sociais. Que Deus conforte o coração da família”, completou o prefeito.

