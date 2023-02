PAT de Carapicuíba tem 120 vagas de operador de telemarketing; salário é de R$ 1.212

O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Carapicuíba está com 120 vagas de operador de telemarketing, com salário de R$ 1.212 e benefícios. As oportunidades não exigem experiência.

Os candidatos devem ter o ensino médio completo, conhecimento em informática e disponibilidade para trabalhar em Alphaville, bairro entre Barueri e Santana de Parnaíba.

A seleção será realizada na sexta-feira (3), às 8h30, no PAT (dentro do Ganha Tempo – Shopping Plaza Carapicuíba, na Estrada Ernestina Vieira, 149, Vila Dirce).

