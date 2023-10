Carapicuíba fará concurso público para a área da saúde

A Prefeitura de Carapicuíba abre nesta quarta-feira (4), as inscrições para concurso público na área da saúde.

O concurso será para preenchimento de 19 vagas nos cargos de:

Cuidador de Paciente (3 vagas) – salário R$ 1.320,00;

Técnico em Prótese Dentária (1 vaga) – salário 1.470,02;

Fonoaudiólogo (4 vagas ) – salário 2.586,20;

Médico Ginecologista (1 vaga) – salário R$ 13.059,60;

Médico – Medicina do Trabalho (2 vagas) – salário R$ 13.059,60;

Médico Psiquiatra (5 vagas) – salário de $ 6.578,20 (12h) a R$ 15.206,92 (24h);

Terapeuta Ocupacional (3 vagas) – salário R$ 2.254,15.

As inscrições serão realizadas via Internet, pelo site www.concursosrbo.com.br até no dia 10 de novembro.

