Carapicuíba terá mutirão com 600 vagas de emprego na quinta (17)

O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Carapicuíba realizará novo mutirão com 600 vagas de emprego, na quinta-feira (17), às 8h. As oportunidades são destinadas aos candidatos que tenham 18 anos ou mais, com e sem experiência, de acordo com os critérios da empresa contratante.

publicidade

Entre as 600 vagas, serão ofertadas oportunidades para os cargos de operador de telemarketing, auxiliar de limpeza, controlador de acesso, operador de carga e descarga, operador de empilhadeira, expedidor de mercadorias, encarregado operacional, auxiliar de manutenção, auxiliar operacional de logística, instalador de cabos e redes e gerente de supermercado.

Também haverá vagas para atendente de restaurante, sushiman, assistente administrativo financeiro, assistente de atendimento, eletricista, atendente de lanchonete (ara pessoa com deficiência) e auxiliar de produção.

publicidade

Os interessados devem comparecer ao PAT de Carapicuíba com cópias de currículo atualizado. As senhas são limitadas.

Nesta edição do mutirão de emprego em Carapicuíba, quem ainda não tomou todas as doses da vacina contra a covid-19 poderá se vacinar no local. Vale ressaltar que o uso de máscara é obrigatório.