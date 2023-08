Cartões do programa Nosso Futuro serão trocados a partir do dia 15 em Osasco

Cartões do programa Nosso Futuro serão trocados a partir do dia 15...

Mais de 34 mil famílias de Osasco beneficiadas pelo programa Nosso Futuro terão seus cartões com a bandeira Alelo trocados pelo Verocard Alimentação a partir de terça-feira, 15 de agosto. A entrega dos novos cartões será feita no CATI (Centro de Atenção à Terceira Idade), no bairro Bela Vista, das 9h às 19h.

publicidade

De acordo com a Prefeitura de Osasco, as famílias que tiverem saldo no cartão utilizado da bandeira Alelo poderão usar o valor remanescente até o seu fim, mas o próximo depósito, do dia 31 de agosto, será creditado já no novo cartão Verocard.

As entregas serão realizadas por meio de um cronograma que divide as famílias entre as regiões dos CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) que são beneficiadas.

publicidade

Para a retirada do novo cartão que, após processo licitatório terá a bandeira Verocard Alimentação, será necessária a apresentação de documento original com foto do beneficiário.

A previsão é que mais de 2,5 mil pessoas sejam atendidas diariamente no espaço, que ainda contará com outras secretarias oferecendo serviços aos moradores de Osasco. Mais informações podem ser obtidas no portal da Prefeitura (www.osasco.sp.gov.br/nossofuturo/) ou por meio da Central 156 (3651-7080).

publicidade

CRONOGRAMA:

15/8/23 – Beneficiários da região CRAS Rochdale. Nomes de A ao J;

– Beneficiários da região CRAS Rochdale. Nomes de A ao J; 16/8/23 – Beneficiários da região CRAS Rochdale. Nomes de K ao Z;

– Beneficiários da região CRAS Rochdale. Nomes de K ao Z; 17/8/23 – Beneficiários da região CRAS Bonança. Nomes de A ao J;

– Beneficiários da região CRAS Bonança. Nomes de A ao J; 18/8/23 – Beneficiários da região CRAS Bonança. Nomes de K ao Z;

– Beneficiários da região CRAS Bonança. Nomes de K ao Z; 21/8/23 – Beneficiários da região CRAS Padroeira. Nomes de A ao J;

– Beneficiários da região CRAS Padroeira. Nomes de A ao J; 22/8/23 – Beneficiários da região CRAS Padroeira. Nomes de K ao Z;

– Beneficiários da região CRAS Padroeira. Nomes de K ao Z; 23/8/23 – Beneficiários da região CRAS Munhoz. Nomes de A ao J;

– Beneficiários da região CRAS Munhoz. Nomes de A ao J; 24/8/23 – Beneficiários da região CRAS Munhoz. Nomes de K ao Z;

– Beneficiários da região CRAS Munhoz. Nomes de K ao Z; 25/8/23 – Beneficiários da região CRAS 1º de Maio. Nomes de A ao Z;

– Beneficiários da região CRAS 1º de Maio. Nomes de A ao Z; 28/8/23 – Beneficiários da região CRAS Veloso. Nomes de A ao Z;

– Beneficiários da região CRAS Veloso. Nomes de A ao Z; 29/8/23 – Beneficiários da região CRAS Santo Antônio. Nomes de A ao Z;

– Beneficiários da região CRAS Santo Antônio. Nomes de A ao Z; 30/8/23 – Beneficiários da região CRAS Piratininga. Nomes de A ao Z;

– Beneficiários da região CRAS Piratininga. Nomes de A ao Z; 31/8/23 – Beneficiários da região CRAS KM 18. Nomes de A ao Z.