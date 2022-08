China In Box inaugura primeiro restaurante em Jandira

O China In Box, pioneiro em delivery de comida asiática no Brasil, abre as portas de sua nova unidade em Jandira. Este é o primeiro restaurante da rede na cidade.

publicidade

A loja, que fica na Avenida Conceição Sammartino, 185, no Centro de Jandira, funcionará para delivery e ao público que deseja apreciar as delícias do cardápio presencialmente. O horário de atendimento é de segunda a domingo, de 10h30 às 23h.

“Estamos muito felizes em anunciar a primeira unidade do China In Box em Jandira. Essa inauguração vai de encontro com os planos de expansão nacional que estamos tocando, com o intuito de estar presente na maior quantidade de cidades possíveis do Brasil”, afirma Isabel Medeiros, diretora de Gente, Gestão e Expansão do Grupo Trigo.

publicidade

A marca também conta com um novo programa de fidelidade, o “Meu China In Box”, com cashbacks de até 20% de acordo com o volume de compras que o cliente realiza nos canais oficiais do restaurante (loja física, site, app e whatsapp).

Informações sobre delivery e lojas físicas podem ser encontradas no site do China In Box.