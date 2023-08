Colgate é a nova patrocinadora do Barueri Vôlei

O Barueri Vôlei anunciou nova parcercia com a Colgate-Palmolive. A equipe, que estreia no Campeonato Paulista nesta sexta-feira (18) contra o EC Pinheiros, já vai entrar em quadra levando a marca da nova patrocinadora.

“É uma honra vestir novamente a camisa da Colgate e estampar a logomarca da companhia nos uniformes do nosso projeto. A Colgate sempre apoiou a minha carreira como técnico e essa parceria é muito especial para mim. Olhando para trás, lembramos com carinho da primeira camisa que usamos juntos. Foi com a Colgate que dirigimos a primeira equipe de vôlei como técnico e agora fortalecemos ainda mais essa parceria em prol de um voleibol cada vez mais inclusivo e inspirador. Juntos, seguimos promovendo valores como trabalho em equipe, liderança e respeito, dentro e fora das quadras. Vamos continuar trabalhando duro para alcançar novas conquistas e um futuro brilhante para o esporte feminino”, afirma José Roberto Guimarães, líder do projeto de formação de atletas de Barueri.

O Campeonato Paulista contará com todas as equipes em um único grupo, jogando em turno único. As quatro equipes mais bem colocadas garantem suas vagas nas semifinais.

“A Colgate-Palmolive reconhece o esporte como uma ferramenta poderosa para a promoção da saúde e transformação social. Nesse sentido, além do vôlei, apoiamos também outras modalidades, como o judô e a corrida. Estaremos na torcida pelos atletas do Barueri Volleyball Club”, diz Adriana Anido, VP de Marketing da Colgate-Palmolive Brasil.