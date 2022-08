Com 6 casos de varíola do macaco em Carapicuíba, Prefeitura alerta sobre cuidados e prevenção

Com 6 casos de varíola do macaco em Carapicuíba, Prefeitura alerta sobre...

A Prefeitura de Carapicuíba confirmou que a cidade tem seis infectados com o vírus monkeypox, conhecido como varíola do macaco, até esta terça-feira (2). Nas redes sociais, a administração municipal fez um aleta à população sobre os cuidados e prevenção da doença.

A Prefeitura informou ao Visão Oeste que as pessoas infectadas com o vírus têm entre 25 e 40 anos e estão em isolamento, mas os casos não são graves. “A Secretaria de Saúde está realizando o monitoramento das pessoas com o vírus, dos familiares e amigos que tiveram contato”, afirma.

Os principais sintomas da doença são: febre, dores musculares e na cabeça, fraqueza profunda, lesões na pele (que podem se parecer com bolhas). A Prefeitura de Carapicuíba orienta que os munícipes que apresentarem os sintomas da varíola do macaco devem procurar o pronto-socorro mais próximo.

Cuidados e prevenção

Evitar contato próximo com pessoas infectadas até que as feridas tenham cicatrizado;

Não utilizar objetos ou roupas de cama de pessoas contaminadas e com lesões na pele;

Higienização das mãos com água e sabão e uso de álcool gel