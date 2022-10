Com 68,86% das urnas apuradas, Lula tem 50,04% e ultrapassa Bolsonaro

Com 69,86% das urnas apuradas até às 18h46 de hoje (2), o candidato Lula (PT) está com 50,04% dos votos, ultrapassando o candidato à reeleição Jair Bolsonaro, que tem 49,96%.

São Paulo

Em São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos) lidera a corrida pelo governo do Estado, com 56,03% dos votos, e Fernando Haddad (PT) tem 43,97%, com 66,28% das urnas apuradas até às 18h50 deste domingo.

