Com campus em Osasco, Unifesp realiza minifeira de profissões virtual de Engenharia Química

A Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP), com campus em Osasco, realiza até sábado (27) uma mini feira de profissões online para os interessados na área de Engenharia Química.

Durante o evento virtual, são realizadas discussões sobre a universidade pública

para vestibulandos e estudantes do ensino médio; conceitos abordados no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM); além de uma imersão no mundo da Química por meio de experimentos caseiros.

A programação da minifeira de profissões conta com uma série de vídeos que estão disponíveis no canal da Unifesp no YouTube. Já no sábado (27), o conteúdo será transmitido ao vivo via Google Meet, das 14h às 16h.

Também serão apresentados os cursos dos 7 campus da UNIFESP, além de temas como acesso e vida universitária, os novos campos profissionais e os desafios atuais da universidade pública.

Os interessados poderão acompanhar as apresentações via Google Meet mediante inscrição prévia neste link.

Confira a programação da minifeira de profissões virtual da Unifesp:

Vídeos disponíveis no canal da Unifesp no YouTube:

Cursos e campi da Unifesp; TCC do Curso de Engenharia Química; Entrevistas com engenheiros químico

27/02 – Google Meet ao vivo:

14h – Apresentação dos campi da UNIFESP e dos cursos;

14h15 – Apresentação dos TCCs de Engenharia Química;

15h – Apresentação das entrevistas pelos alunos;

15h35 – Perguntas do público

