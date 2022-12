Com unidades em Osasco e Barueri, Mania de Churrasco! é opção para confraternizações de fim de ano

Com unidades em Osasco e Barueri, Mania de Churrasco! é opção para...

O Mania de Churrasco! Prime Steak & Burger, que tem restaurantes em Osasco e Barueri, está pronto para receber as comemorações de final de ano. Reconhecido por servir cortes de carnes nobres temperados apenas com sal grosso e assados em fogo forte, a rede conta com um cardápio completo.

Entre as opções de cortes nobres estão picanha, bife de chorizo, bife do vazio, ancho e outras, que podem ser saboreadas com acompanhamentos, entre tradicionais e especiais, como: arroz Biro-Biro, batatas rústicas, onion rings, salada Caesar e salada Prime. Também é possível petiscar, pedindo porções de pão de alho, batatas rústicas, fritas tradicionais ou onion rings.

O cardápio de bebidas também conta com opções que já são sucesso entre os clientes da marca, caso do Mate gelado, do Mate com limão, da Limonada Natural e das refrescantes Berry Lemonade e Passion Lemonade, além de cerveja e chopp geladinhos.

Se a ideia for levar a criançada para celebrar junto, o Mania de Churrasco! oferece espaço kids com um brinquedão em formato de labirinto, que garante o entretenimento das crianças com idades entre 3 e 12 anos e até 1,20m de altura.