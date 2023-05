Combate ao abuso e à exploração sexual de menores é tema de fórum em Osasco

Na quinta-feira, 18 de maio, Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes, o Centro de Formação Continuada dos Profissionais da Educação de Osasco, na região central, sediará um fórum para discutir o assunto.

A atividade será realizada das 8h às 12h, e é aberta ao público em geral. A organização do evento está por conta do O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Osasco (CMDCA) em parceria com a Secretaria da Infância e da Juventude da Prefeitura de Osasco.

SERVIÇO

Fórum do 18 de maio – Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes

Quando: 18/5, das 8h às 12h

Onde: Centro de Formação Continuada dos Profissionais da Educação de Osasco (Avenida Marechal Rondon, 263 – Centro)

Gratuito