Emoção marca Programa Nossa História em homenagem às mães na Câmara de Osasco

A 88ª edição do Programa Nossa História, da Câmara Municipal de Osasco, realizada na quinta-feira (11), foi especial em homenagem ao Dia das Mães, que é celebrado neste domingo.

publicidade

Três servidoras públicas, mães de sangue e de coração, deram voz à emoção que tomou conta do evento. Não faltaram lágrimas, vozes embargadas e abraços calorosos. A vereadora Elsa Oliveira (Podemos), Thyena Karoline Marques e Gisele Esteves conduziram e hastearam, respectivamente, as bandeiras do Brasil, de Osasco e de São Paulo, bandeiras entregues por Ana Paula Rossi, vice-presidente da Frente Parlamentar Nossa História, mãe orgulhosa de três filhos.

Thyena Karoline Marques, servidora do gabinete do vereador Fábio Chirinhan (PP), está grávida de Lorena, e se emocionou com o seu primeiro Dia das Mães. “É uma emoção muito grande; é o meu primeiro ano como mãe. Estou ansiosa e com um amor gigantesco, inexplicável, que não cabe mais dentro de mim”, disse Thyena, em meio a muita emoção, principalmente pela presença da sua mãe, Nanci, “minha parceira, minha amiga, meu porto seguro”.

publicidade

Servidora do gabinete da vereadora Ana Paula Rossi e mãe do Diego, do Lucas, do Arthur e da Júlia, Gisele Esteves se emocionou com a fala de Thyena e não escondeu o orgulho que carrega. “Ser mãe é isso: fazer aflorar o sentimento de amor em estado puro. O amor da mãe por um filho é imensurável e inexplicável. A gente às vezes até é chamada de chata porque não queremos que nossos filhos passem por sofrimentos ou dores”, disse Gisele.

A vereadora Elsa Oliveira falou sobre a sua experiência e sobre como o destino a levou a descobrir o significado de ser mãe. A parlamentar é mãe de coração da Júlia, de 12 anos. Geni, mãe biológica da menina, era irmã da vereadora e faleceu jovem, aos 40 anos, e Elsa assumiu a responsabilidade de criar a sobrinha.

publicidade

“Via minhas amigas e minhas irmãs indo a reuniões e eu me imaginava com uma criança, em uma escola, no Dia das Mães. Me questionava por que isso não aconteceria comigo. Mas, em relação às coisas de Deus, a gente só aceita. Perdi uma irmã muito jovem e Deus me deu esse presente, que é minha sobrinha e minha filha”, contou a vereadora de Osasco, que também falou sobre a relação que tem com as irmãs e com a mãe, de 81 anos.

“É um amor que a gente não mede”

A vereadora Ana Paula Rossi falou sobre como esta edição do Programa é especial. “Cada mãe carrega sua história de amor e de superação. É um amor que a gente não mede. Não consigo imaginar um amor maior que eu sinto pelos meus filhos. A gente erra às vezes excedendo na proteção”, contou a parlamentar, ao pedir aos presentes que honrem seus pais, especialmente as mães.

O presidente da Frente Parlamentar, Josias da Juco (PSD), revelou que esta foi uma edição especial, devido a presença dos filhos que prestigiaram a solenidade, como Lucas, filho de Gisele, que não parava de abraçar e beijar a mãe e mostrava a todos uma alegria sem fim.

“Se ser pai é um presente de Deus, nem posso imaginar o que é ser mãe. Como diz a palavra de Deus: há um tempo determinado para todas as coisas na Terra, e esse tempo é para que nós agradeçamos o amor de mãe que recebemos”, finalizou Josias da Juco.