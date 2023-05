O sol volta a brilhar no domingo (14), mas ainda não significa que vai esquentar. As nuvens aparecem no decorrer da tarde e não há previsão de chuva. As temperaturas não vão passar dos 24°C.

publicidade

Confira como vão ficar os termômetros hoje na região:

publicidade

Osasco

Mínima: 13°C

publicidade

Máxima: 24°C

Barueri

Mínima: 13°C

Máxima: 24°C

Carapicuíba

Mínima: 12°C

Máxima: 23°C

*Com informações do Climatempo.