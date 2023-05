Concurso público em Barueri abre vagas de eletricista, técnico de enfermagem e médico com salários de até R$ 10,5 mil

Estão abertas as inscrições para o concurso público da Prefeitura de Barueri com 25 vagas em cargos de nível fundamental, médio, técnico e superior. Os salários variam entre R$ 1,5 mil e R$ 10,5 mil, de acordo com a função.

publicidade

As oportunidades são para os cargos de: agente de administração pública (5 vagas de ampla concorrência e 1 para pessoa com deficiência), eletricista (1), tradutor intérprete de Libras (1), técnico em enfermagem (5 vagas de ampla concorrência e 1 para PcD) e enfermeiro do trabalho (1).

O concurso público abre oportunidades também para médicos nas especialidades: clínico geral (5 vagas de ampla concorrência e 1 para PcD), neurologista infantil (1), ortopedista (1), psiquiatra adulto (1) e psiquiatra infantil (1). A jornada de trabalho será definida pela administração pública e pode variar entre 20 e 40 horas semanais, com remuneração proporcional.

publicidade

Seleção e como se inscrever no concurso público com vagas na Prefeitura de Barueri:

A seleção será realizada por meio de prova objetiva, que está prevista para ser aplicada no dia 30 de julho de 2023, e para alguns cargos, haverá prova prática também de caráter eliminatório.

As inscrições no concurso público da Prefeitura de Barueri podem ser feitas até o dia 26 de junho, no site www.igecs.org.br. A taxa de inscrição varia entre R$ 30,50 e R$ 72,50, dependendo do cargo. Leia o edital aqui.