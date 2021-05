“Deus está no controle”, diz Cabo Daciolo sobre queda de estátua da Havan

Cabo Daciolo chamou a atenção durante a campanha à presidência em 2018 com suas críticas às réplicas da Estátua da Liberdade que são marca registrada da varejista Havan. Com a queda de uma delas, na cidade gaúcha de Capão da Canoa, as declarações dele contra as estátuas voltaram a repercutir nas redes sociais e, na manhã desta terça-feira (25), ele comentou o episódio: “Deus está no controle!”.

publicidade

Cabo Daciolo citou uma passagem bíblica: “DEUS ESTÁ NO CONTROLE!!! Destruirei as suas imagens esculpidas e as suas colunas sagradas; vocês não se curvarão mais diante da obra de suas mãos. Miquéias 5:13”.

DEUS ESTÁ NO CONTROLE !!!

“Destruirei as suas imagens esculpidas

e as suas colunas sagradas;

vocês não se curvarão mais

diante da obra de suas mãos”.

Miquéias 5:13@havanoficial pic.twitter.com/tBmmlfJNDl — Cabo Daciolo (@CaboDaciolo) May 25, 2021

publicidade

Durante a campanha à presidência, ele dizia que as estátuas da Havan eram um “símbolo do mal”, conectado ao “satanismo”. “Começaram a colocar isso aqui no nosso país. Vai sair uma por uma, se quiser colocar no máximo de dois metros. Cada uma que colocar no meu país vai ter que estar lá nos Estados Unidos, senão vai tá fora”, disse Daciolo, na época.

Valparaíso de Goiás, 13 de junho de 2018: Numa transmissão para as redes sociais, Cabo Daciolo promete derrubar as réplicas da Estátua da Liberdade erguidas por aquela loja. Ele ainda não tinha ficado famoso nos debates presidenciais. Mas o bordão já estava lá: “Tá repreendido!” pic.twitter.com/hgBuG3UKAM — Bernardo Mello Franco (@BernardoMF) May 24, 2021

publicidade