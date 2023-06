Dia dos Namorados: Outback oferece jantar completo para casais a partir de R$ 139,90

Com restaurantes em Osasco, Barueri e Cotia, o Outback Steakhouse traz para celebrar a data mais romântica do ano, o Dia dos Namorados, uma promoção especial. Entre os dias 5 e 18 de junho, incluindo os finais de semana, a rede oferece um menu com jantares completos para duas pessoas, contendo: prato principal, sobremesa e bebida, disponíveis a preços que variam entre R$ 139,90 e R$ 169,90.

São quatro opções de combos promocionais, com variações de prato principal: os clientes podem optar entre as icônicas massas do Outback ou pela Jr Ribs For Two ou pelo Jackaroo Ribs and Steak ou pelo Vitoria’s Filet.

Dentre as opções de bebidas dos combos estão o chopp Brahma claro ou escuro 340ml, refrigerantes refil ou Iced Tea refil. Já para os acompanhamentos, estão disponíveis mais de 10 opções. Todas, é claro, feitas com o característico Bold Flavour da marca com inspiração na temática australiana.

E para finalizar, dentre as sobremesas o casal poderá escolher entre o Chocolate Thunder From Down Under, o Cinnamon Oblivion, o Havanna Thunder, o S’mores Outback ou o Choco Cinnamon Banoffee. Todas as ofertas servem duas pessoas.

Os combos especiais para a semana dos namorados estão disponíveis em todas as unidades físicas do Outback pelo Brasil, exceto delivery, durante todo horário de funcionamento dos restaurantes.

Confira abaixo os combos participantes nesta Bold Love Week do Outback:

2 massas + 2 sobremesas + 2 bebidas por R$ 139,90: escolha dois pratos de massas entre os nossos clássicos: Toowoomba Pasta, Chicken Pasta Primavera ou Steakhouse Pasta

Jr Ribs For Two + 2 acompanhamentos + 2 sobremesas + 2 bebidas por R$ 149,90: Duas Junior Ribs servidas com dois acompanhamentos à escolha do cliente. Pode ser combinada com um dos molhos: Barbecue ou Billabong.

Jackaroo Ribs and Steak + 2 acompanhamentos + 2 sobremesas + 2 bebidas por R$ 159,90: Uma deliciosa combinação de Junior Ribs e do Steak com um toque de manteiga de limão e acompanhamentos à escolha do cliente. Para as Ribs, o cliente pode escolher entre os molhos Barbecue e Billabong.

2 Vitoria’s Filet + 2 acompanhamentos + 2 sobremesas + 2 bebidas por R$ 169,90: O corte de filet mignon de aproximadamente 200g em dose dupla, servido no estilo que o cliente preferir: com temperos Outback ou com ervas finas. Servido com molho Merlot.

Mais informações em Bold Love Week.