Drive-thru da vacinação contra a covid-19 em Osasco vacina idosos a partir de 69 anos no fim de semana

Osasco terá nesta sexta-feira (26), das 16h às 19h, sábado e domingo, das 10h às 16h, o drive-thru da vacinação contra a covid-19 no estacionamento da Prefeitura, com entrada pela Rua Narciso Sturlini.

publicidade

Na sexta-feira, a vacinação estará disponível para pessoas com 70 anos ou mais. Já no sábado e domingo para os idosos com 69 anos ou mais.

Para ser imunizado no sistema drive-thru, é necessário realizar o agendamento na Central 156 (ou 3651-7080) e no site Vacina Já. No dia de receber a dose, o idoso deverá apresentar RG, cartão do SUS e comprovante de endereço.

A partir de segunda-feira, 29/3, a vacina estará disponível nas 34 UBSs e nos dois Centros de Atenção ao Idoso (Presidente Altino e KM18) para os 69+, sem a necessidade agendamento.

publicidade

Campanha Solidária

Nesta semana, a Prefeitura de Osasco iniciou a “Campanha Solidária”, que tem como objetivo arrecadar alimentos não-perecíveis nas edições do drive-thru da vacinação. Todos os alimentos arrecadados serão destinados à famílias carentes cadastradas no Fundo Social de Solidariedade.

Para doar alimentos, basta a pessoa leva-los ao drive-thru no dia da vacinação, onde as equipes do Fundo Social estão recebendo os donativos.

publicidade

SERVIÇO

Drive-Thru da Vacinação e Campanha Solidária em Osasco

Dias: 26/3, das 16h às 19h / 27 e 28, das 10h às 16h