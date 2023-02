Elize Matsunaga, que esquartejou e descartou marido em Cotia, vira motorista de app

Em liberdade condicional, Elize Matsunaga decidiu trabalhar como motorista de aplicativo na cidade de Franca, no interior paulista. Ela foi condenada a 16 anos e 3 meses de prisão por matar, esquartejar e descartar partes do corpo do marido, Marcos Matsunaga, em um matagal em Cotia, e está em liberdade condicional desde maio de 2022.

A informação foi publicada pelo jornalista e escritor Ulisses Campbell no perfil no Instagram “Mulheres Assassinadas”, criado por ele. Na publicação, ele afirma que após sair da prisão, Elize montou um ateliê de costura para confeccionar roupas para pet. “Batalhadora, ela também trabalha como motorista de aplicativo. Sua nota como condutora é 4.80”, escreve o jornalista.

Ele afirma que Elize escolheu um modelo Honda Fit para trabalhar e que usa óculos escuros, máscara e o nome de solteira para não ser reconhecida pelos passageiros: Elize Araújo Giacomini.

Em 2021, a Netflix lançou a série documental “Elize Matsunaga: Era uma Vez um Crime”, onde a mulher condenada por matar, esquartejar e descartar partes do corpo do marido em Cotia, fala pela primeira vez sobre o crime que chocou o Brasil.