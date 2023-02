Em Cotia, ministro Alexandre Padilha diz que demandas do Cioeste serão “prioridade do governo federal”

O ministro-chefe da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, afirmou que uma das prioridades do governo Lula é manter boa relação com municípios e consórcios, como o Cioeste, que integra as cidades de Osasco, Barueri, Carapicuíba e região. Neste domingo (5), ele esteve em Cotia, onde se reuniu com prefeitos, deputados federais e estaduais e mais lideranças políticas da região.

“Vamos voltar a investir recursos do governo federal, seja de financiamento, pensar em parcerias… Para a gente enfrentar o que precisa enfrentar na área da Saúde, Educação, Moradia, Infraestrutura urbana”, declarou Padilha. “O que vier do consórcio vai ser prioridade do governo federal. A gente entende que o que vem do consórcio tem mais capacidade de execução, reúne mais forças e enfrenta os problemas em comum dos municípios”, pontuou.

Também participaram do encontro a presidente da Caixa Econômica Federal, Rita Serrano, o secretário Executivo do Cioeste, Jorge Lapas, e o ex-vice-prefeito de Osasco, chefe de gabinete da secretaria de assuntos parlamentares do ministério das Relações Institucionais, Valmir Prascidelli.

“Queremos uma união para retomar diversas obras que estão paradas. Vamos investir em todas as áreas e quero fazer um chamado aqui para que os prefeitos nos ajudem a enfrentar esse desafio. A Caixa Econômica vai voltar a ser parceira de todos vocês. No governo Lula, vocês terão as portas abertas no Palácio do Planalto. O prefeito Rogério Franco será o porta-voz”, frisou.

O presidente do Cioeste, prefeito de Vargem Grande Paulista, Josué Ramos, destacou a importância da aproximação com o governo federal: “Estamos todos unidos em prol de melhorar a vida da nossa população. Agradeço ao Padilha pela sensibilidade do governo federal em estabelecer essa relação”.

O Cioeste é composto por 12 cidades da região: Osasco, Barueri, Carapicuíba, Cotia, Itapevi, Jandira, Santana de Parnaíba, Araçariguama, Cajamar, Pirapora do Bom Jesus, São Roque e Vargem Grande Paulista.

Padilha também passou por Osasco neste domingo para participar de uma plenária do Partido dos Trabalhadores, ao lado do deputado estadual Emidio de Souza e outros políticos da região. “celebramos a nossa luta pela consolidação da democracia e por avanços para o nosso povo”, destacou Emidio.