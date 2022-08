Em Osasco, governador e primeira-dama de SP parabenizam Rogério Lins por seu aniversário

O governador de São Paulo e candidato à reeleição, Rodrigo Garcia (PSDB), esteve em Osasco para parabenizar o prefeito da cidade, Rogério Lins (Podemos), que completou 44 anos. Evento foi realizado no domingo (28), no clube de lazer do Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco, o Metalclube, na Vila Ayrosa.

publicidade

Rodrigo Garcia estava ao lado de sua esposa, Luciana Garcia, que parabenizou o prefeito de Osasco nas redes sociais. “Parabéns Rogério!!! Muita saúde e alegria”, comentou a primeira-dama do estado de São Paulo em uma publicação de Lins no Instagram.

A festa reuniu amigos, políticos e autoridades de Osasco e região, tais como o presidente da Câmara de Osasco, Ribamar Silva, o candidato a deputado estadual e ex-secretário de Tecnologia, Gerson Pessoa, e a candidata a deputada federal Renata Abreu. “Ao lado do governador Rodrigo Garcia, estive em Osasco comemorando o aniversário do prefeito e meu amigo Rogério Lins”, escreveu Renata Abreu ao publicar uma foto nas redes sociais.

publicidade

“Que neste dia tão especial, você celebre essa nova etapa da sua vida e que Deus o abençoe infinitamente”, declarou Ribamar. “Você é um irmão que eu escolhi pra vida! Desejo uma chuva de bênçãos no seu caminho e que Deus continue te protegendo e iluminando sua jornada”, disse Gerson Pessoa.