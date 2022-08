Desfile de 7 de Setembro vai reunir 17 mil estudantes em Osasco

A Secretaria de Educação de Osasco realizará no dia 7 de Setembro o tradicional Desfile Cívico e Militar. Evento, que não acontecia há dois anos devido à pandemia de covid-19, neste ano terá o tema “Bicentenário da Independência do Brasil – Osasco uma Jovem Cidade Vivendo o Futuro”.

publicidade

Nesta data, cerca de 17 mil crianças desfilarão pela Avenida dos Autonomistas. O evento ocorre há mais de três décadas na cidade, envolvendo escolas municipais, estaduais e particulares, faculdades, Polícia Militar, Guarda Civil, Corpo de Bombeiros, Exército, além de entidades e sociedade civil.

A festividade começará às 7h da manhã na Câmara Municipal, com o encontro das autoridades com os parlamentares e o hasteamento das bandeiras.

publicidade

Em seguida, seguirão para a área do desfile, que começa na Avenida dos Autonomistas, esquina com a Rua Antônio Agú, e que seguirá no sentido oposto dos anos anteriores, ou seja, sentido bairro do Km 18. O novo trajeto é novidade neste importante evento da cidade.

“É o primeiro desfile após a pandemia. Estamos sendo muito cuidadosos e responsáveis para que possamos promover uma festa muito bonita. É um grande desafio para todos nós, mas estamos com uma comissão organizadora intersecretarial muito boa”, disse o secretário de Educação, Cláudio Piteri.

publicidade

O secretário de Transportes e Mobilidade Urbana, Lau Alencar, explica que a mudança no trajeto promoverá maior segurança aos participantes do desfile e também aos usuários dos hospitais localizados nas adjacências.

“Tomamos todos os cuidados e medidas para permitir que o fluxo do trânsito não sofra muito impacto, principalmente na região dos hospitais, que era uma reivindicação antiga. Com isso, liberamos o fluxo na Avenida Maria Campos, Viaduto Metálico e Rua Primitiva Vianco. Pensamos também na segurança dos alunos que participam do desfile”, comentou Alencar.

SERVIÇO

Desfile Cívico e Militar do 7 de setembro

Data: 7/9/22

Horário do Desfile: 9h

Local: Avenida dos Autonomistas, no trecho compreendido entre os números 3030 e 3700