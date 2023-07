EMTU coloca em operação 12 ônibus 0km ligando Embu das Artes à capital

A partir de hoje (25), 12 novos ônibus zero quilômetro entram em operação na linha 459TRO, gerenciada pela EMTU – Empresas Metropolitana de Transportes Urbanos, ligando Embu das Artes à capital.

publicidade

A linha atende cerca de 11,7 mil passageiros, que terão ônibus novos à disposição para seus deslocamentos.

A renovação da frota da Viação Pirajuçara (Consórcio Intervias) contempla veículos com motor Euro 6, com menor emissão de poluentes. Além disso, os ônibus são equipados com ar-condicionado, cinco portas para operar em corredor com embarque e desembarque à esquerda, suspensão pneumática para diminuir as trepidações das ruas, tomadas USB para recarregar dispositivos móveis e plataformas elevatória de acessibilidade para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida.

publicidade