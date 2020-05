Enel oferece serviço online para parcelamento de contas de energia

A Enel Distribuição São Paulo oferece serviço online de parcelamento de contas de energia que estão em atraso, sem juros de financiamento. O serviço está disponível no “Portal de Negociações” disponível no site da empresa ou no aplicativo da Enel.

A companhia disponibilizou a flexibilização do pagamento das contas de energia, com opção de parcelamento dos débitos, devido ao cenário econômico atual diante da pandemia do novo coronavírus (covid-19).

No site, os clientes podem simular formas de negociação e escolher aquela que mais se encaixa o orçamento familiar. Quem optar pelo parcelamento terá direito à isenção de juros do parcelamento.

O parcelamento dos débitos pode ser feito em até oito vezes em parcelas cobradas nas faturas de energia ou em até 12 vezes no cartão de crédito. A entrada será a partir de 13% do valor total do débito, que poderá ser pago por boleto.

O serviço está disponível para clientes residenciais e de empresas de pequeno e médio porte. Todas as negociações são realizadas em ambiente seguro e o cliente tem acesso a um Termo de Confissão de Dívidas, com todos os detalhes das condições em que o parcelamento foi realizado.