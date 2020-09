Enfermeira Exorcista: nova série coreana chega à Netflix

A primeira temporada da série “Enfermeira Exorcista” chegou na Netflix nesta sexta-feira (24). Ao contrário do que o nome revela, a produção é uma mistura de drama com fantasia e está muito longe do terror.

publicidade

Criada por Chung Serang e dirigida por Kyoung-mi Lee, Enfermeira Exorcista tem Jung Yu-mi e Nam Joo-hyuk no elenco. A primeira temporada tem seis episódios de até 58 minutos cada.

Na trama, a aparência comum da enfermeira escolar Eun-young (Yu-mi Jung) esconde seu dom sobrenatural de enxergar monstros de ectoplasma, imperceptíveis para as outras pessoas. Ao começar a trabalhar em uma nova escola, ela logo descobre segredos que ameaçam os alunos e, para salvar a todos, junta forças com In-pyo (Joo-Hyuk Nam), o belo professor herdeiro do colégio.

publicidade

Outras estreias

Entre as estreias de destaque de setembro na Netflix estão o filme Enola Holmes, que chegou à plataforma na quarta-feira (23), e a primeira temporada da série Sneakerheads, que chegou nesta sexta-feira (25).

publicidade

…

Leia também: