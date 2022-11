Equipe de transição do governo Lula contará com vereador de Osasco

Depois de Emídio, o vereador Emerson Osasco afirmou, nesta sexta-feira (25), que também integrará a equipe de transição do governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A informação foi divulgada pelo parlamentar nas redes sociais.

“Acabo de receber uma ligação que disparou o meu coração”, escreveu o vereador, no Twitter. “Aos 5 anos de idade, eu estava vendendo balas e salgadinho no lixão da cidade e hoje fui convidado a participar do governo de transição do maior e melhor presidente do Brasil”, comemorou Emerson Osasco, em outra postagem.

Emerson é o segundo político de Osasco a integrar a equipe liderada pelo vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin (PSB). Além do vereador, o ex-prefeito osasquense e deputado estadual reeleito Emidio de Souza (PT) fará parte do grupo, na área de Direitos Humanos.

Na região, quem também foi chamado para compor o time foi o deputado federal de Cotia Alexandre Frota (Pros). No entanto, alegou ter sido alvo de críticas e declinou o convite, na quinta-feira (24).