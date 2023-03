Escola do Engenho Novo, em Barueri, ganhará novo prédio

A Secretaria de Obras da Prefeitura de Barueri está construindo um novo prédio para a Emef Professor Jorge Augusto de Camargo (Rua Cafelândia), no Engenho Novo.

A previsão para término das obras que vai ampliar as instalações da escola é julho deste ano de 2023.

A escola terá área construída de 5.899,3m² distribuídos em quatro pavimentos. Serão 23 salas de aula, sala de leitura, laboratório de ciências, auditório, sala de informática e sala multiuso.

A obra em execução está em andamento no mesmo terreno (6.047,37m²) do prédio que existia no local, que foi demolido.

“A reconstrução será melhor para a comunidade. Vai possibilitar o uso de espaços adequados e apropriados para atender à demanda escolar no Engenho Novo”, destacou o secretário de Obras, Roberto Piteri.

Também no Engenho Novo (Vila São Silvestre), a Emei Takechi Takau está sendo está sendo reconstruída. As obras estçao 35% prontas. A entrega está prevista para setembro de 2023.