Exportações em Osasco e região crescem 11,8%

O Ciesp Osasco (Centro das Indústrias do Estado de São Paulo) apurou que as vendas ao exterior na região que abrange Osasco, Barueri, Carapicuíba, Itapevi, Jandira, Pirapora do Bom Jesus e Santana de Parnaíba, totalizaram US$ 63,6 milhões no primeiro semestre de 2023, um aumento de 11,8% em comparação ao ano anterior.

Já as importações atingiram um montante de US$ 315,5 milhões, o que representa um crescimento de 4,9%.

Os itens mais exportados foram veículos e tratores (29,9%), dispositivos, equipamentos e ferramentas mecânicas (15,3%) e dispositivos e aparelhos de óptica (11,5%). As importações concentraram-se principalmente em dispositivos e aparelhos de óptica (29,1%), dispositivos, equipamentos e ferramentas mecânicas (13,1%) e veículos e tratores (11,9%). Os principais destinos das exportações foram a Argentina (37,9%), Estados Unidos (11,3%) e Chile (7,1%). As principais origens das compras da região foram os Estados Unidos (30,1%), China (11,2%) e Alemanha (7%).

Rafael Cervone, líder do CIESP, enfatiza que “a indústria, cujo crescimento e fortalecimento temos defendido, pode contribuir cada vez mais de forma significativa para o aumento das vendas internacionais, tanto em volume quanto pela inclusão de produtos de alto valor agregado na lista de exportações”.

