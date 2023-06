Fábrica de Cultura de Osasco apresenta a mostra dos aprendizes de maracatu

Em junho, as Fábricas de Cultura de São Paulo mergulham na cultura popular para celebrar o São João e exaltar a produção artística de seus aprendizes.

Ao longo do mês, além das tradicionais festas juninas, as unidades realizam a Mostra de Processos, ação artístico-pedagógica que reúne os projetos desenvolvidos dentro dos Ateliês de Criação e Trilhas de Produção a cada semestre.

Nos dias 13 e 17, terça e sábado, aprendizes do Ateliê de Percussão: Toques de Maracatu da Fábrica de Cultura 4.0 de Osasco apresentam a ação ‘No Rochdale, Baque Virado faz Tremer’ para colocar o público para dançar e cantar junto às batidas dos tambores, exaltando a ancestralidade da cultura preta e tradicional de Pernambuco. Em ambas as datas, as apresentações começam às 15h.

A Fábrica de Cultura de Osasco fica na Rua Santa Rita, s/n – Rochdale.