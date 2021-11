Fantasia de “enfermeira sexy” de Bruna Marquezine deixa Conselho de Enfermagem indignado: “Inadmissível”

A fantasia de “enfermeira sexy” usada pela atriz Bruna Marquezine em uma festa de halloween deixou o Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo (Coren-SP) indignado. “É inadmissível que a fantasia de enfermeira, utilizada em carnavais, festas de halloween e sátiras continue sendo tolerada pela sociedade, sobretudo por formadores de opinião”, afirmou a entidade, em nota.

publicidade

“Repudiamos veementemente essa conduta, pois ela incentiva a sexualização de uma categoria que há décadas luta por valorização e respeito. São trabalhadoras que enfrentam sucessivas jornadas de trabalho, em seus lares e no cotidiano profissional e que não merecem ou devem ser estereotipadas dessa forma”, afirmou o Conselho Regional de Enfermagem.

O tema já foi alvo de intervenções do Coren-SP por diversas vezes. “Como no episódio em que as atrizes Giovanna Ewbank e Ingrid Guimarães humildemente se retrataram por terem se apropriado da imagem da profissão com conotação sexual”, destacou o órgão.

publicidade

“O Coren-SP defende que todo o humor e diversão são válidos desde que não prejudiquem ou provoquem qualquer impacto negativo na vida do próximo. Por isso, faz um apelo à sociedade e aos formadores de opinião: respeitem e valorizem as mulheres da enfermagem”, completou o Conselho.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Coren-SP (@corensaopaulo)