Fatec Osasco oferece curso pré-vestibular gratuito aos sábados

A Faculdade de Tecnologia do Estado (Fatec) Prefeito Hirant Sanazar, de Osasco, está com as inscrições abertas para a oitava edição do curso pré-vestibular gratuito aberto à comunidade. Batizado de Aulão da Fatec Osasco, o projeto é direcionado aos jovens sem condições financeiras de arcar com os custos de um cursinho tradicional.

As aulas ocorrem sempre aos sábados, das 8 às 12 horas, e contam com apoio dos professores das duas Escolas Técnicas Estaduais (Etecs) do município, a Prof. André Bogasian e a Dr. Celso Giglio, além da Fatec Cotia e da própria Fatec Osasco.

No total, são 10 encontros, entre os dias 14 de abril e 30 de junho. Em cada sábado é abordada uma disciplina diferente. As vagas para a primeira aula já foram preenchidas. Para as demais datas, as inscrições ficarão abertas constantemente. Confira abaixo o calendário.

A programação do Aulão inclui revisão de conteúdo do Ensino Médio, resolução de questões de vestibulares de diversas instituições de ensino e discussão sobre o conteúdo que poderá cair nas próximas provas.

O curso conta com uma plataforma digital de interação com o professor e plantão de dúvidas. O sistema disponibiliza materiais sobre os vestibulares das principais instituições de ensino do País. As aulas são gravadas e podem ser acessadas na plataforma a qualquer momento. O material de apoio é produzido e entregue gratuitamente pela Fatec. Ao final do curso, o aluno que esteve presente em todos os encontros receberá um certificado emitido pela unidade.

Calendário

14/04 – Matemática

28/04 – Português – gramática

05/05 – Física

12/05 – Química

19/05 – História brasileira e latina

26/05 – Biologia

09/06 – FatecExpo Week

16/06 – Geografia e conhecimentos gerais

23/06 – Matemática (componentes 2º e 3º anos)

30/06 – Português – literatura

Serviço

Aulão da Fatec Osasco

Local: R. Pedro Rissato, 30 – Vila dos Remedios, Osasco

Data: De 14 de abril a 30 de junho (10 encontros)

Horário: sábados, das 8 às 12 horas

Inscrições pela internet