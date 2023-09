Feriado será de sol com algumas nuvens, mas sem chuva

A previsão do tempo indica que a quinta-feira (7), feriado nacional da Independência do Brasil, será de sol com algumas nuvens e névoa ao amanhecer em Osasco, Carapicuíba e região. Não chove, segundo o Climatempo.

publicidade

Confira como ficam as temperaturas hoje:

Osasco

Mínima: 15ºC Máxima: 27ºC

publicidade

Carapicuíba

Mínima: 14ºC Máxima: 26ºC

Barueri

Mínima: 15ºC Máxima: 27ºC

publicidade

Com informações do Climatempo