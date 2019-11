Fernando Anitelli apresenta “O Teatro Mágico Voz e Violão” neste sábado (23) em Barueri

Fenando Anitelli apresenta o show “O Teatro Mágico Voz e Violão” em Barueri neste sábado (23), a partir das 21h, na Sala de Espetáculos do Centro de Eventos, na avenida Pastor Sebastião Davino dos Reis, 672, Vila Porto.

Com mais de 2 milhões de álbuns vendidos, 7 CDs autorais, 3 DVDs, quatro músicas em novelas e um dos maiores projetos da música independente nacional, em 2019 Anitelli busca inspiração no cancioneiro popular para nortear seu show. A partir de uma apresentação mais intimista, cara a cara com o artista, o público testemunhará O Teatro Mágico em seu estado essencial.

Os ingressos estão à venda por R$ 70 (antecipado), R$ 80 e R$ 40 (meia) neste site.