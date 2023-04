Festival de batuques é atração gratuita na Fábrica de Cultura de Osasco neste sábado

Entre esta quinta-feira (27) e sábado (29) a Fábrica de Cultura 4.0 de Osasco recebe uma série de atividades para celebrar a cultura popular. A programação especial e gratuita conta com roda de conversa, artesanato e um festival de batuques.

No dia 27, às 19h, será feita uma roda de conversa sobre as ciências de cantos e danças dos Fulni-ô [etnia resiste por sua oralidade, ministrada pelo Grupo Yamititkwa Sato, composto por indígenas Fulni-ô de Águas Belas (PE), grupo que conseguiu manter ativa a própria língua (o Ia-tê)], e no dia 28, sexta-feira, às 14h, o grupo traz a vivência de artesanato típico dos Fulni-ô com palha do coqueiro Ouricuri.

Já no sábado, às 13h, vai rolar na Fábrica de Cultura 4.0 de Osasco o 1º Festival Batuques Rochdale com apresentações dos grupos Baque Mulher, primeiro grupo de maracatu de baque virado composto só por mulheres, e o Maracatu Ouro do Congo, grupo filho das Nações do Maracatu Porto Rico e Encanto do Pina, que também participará de uma roda de conversa sobre a cultura e origem do Maracatu.

A abertura do evento fica por conta dos toca-discos do projeto Cultura na Calçada, que explora os ritmos da música nordestina e pernambucana.

Confira a programação completa:

27/04 às 19h | Roda de conversa: Vivência de Cantos e Danças, e roda de conversa com interação do público.

28/04 às 14h | Palha do Ouricuri: Vivência de artesanato típico dos Fulni-ô com palha do coqueiro Ouricuri.

FESTIVAL BATUQUES ROCHDALE

29/4, sábado, às 13h | Atividade livre | Presencial na unidade

13h – Discotecagem Cultura na Calçada (Abertura)

15h – Bate-Papo Maracatu e origens

16h – Cortejo Baque Mulher

17h – Ouro do Congo

18h – Encerramento

SERVIÇO

Programação gratuita na Fábrica de Cultura 4.0 de Osasco

Endereço: Rua Santa Rita, s/nº, Jardim Rochdale – Osasco | Tel: (11) 3689-7600

FULNI-Ô – A ETNIA QUE RESISTE POR SUA ORALIDADE

27 e 28/4, quinta e sexta-feira, às 14h e às 19h | Atividade livre | Presencial na unidade