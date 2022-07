Fieb abre inscrições para cursinho preparatório

Nessa quarta-feira (13) a Fieb (Fundação Instituto de Educação de Barueri) abriu inscrições para seu cursinho.

O cursinho preparatório é voltado àqueles que já concluíram o Ensino Médio e estão em busca de uma boa colocação no ENEM e demais vestibulares.

Segundo a Fundação, nos últimos 5 anos, mais de 1200 alunos do Cusinho Fieb foram aprovados em universidades renomadas como: USP, UNICAMP, UNESP e FATEC.

As aulas do Cursinho FIEB ocorrem em formato on-line, através da plataforma TEAMS, em duas turmas: aos sábados, das 8h às 17h, (com intervalo para o almoço) ou de segunda a sexta-feira, das 19h às 23h.

As inscrições vão até o dia 29 de julho.

O edital com todas as informações está disponível no site www.vestibulinho.fieb.edu.br e o email é o vestibulinho@fieb.edu.br. O telefone da Fieb é o (11) 2078-7815.