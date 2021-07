Filho 04 de Bolsonaro participa de reality show com muita pegação

Jair Renan Bolsonaro, o filho “04” do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) participa da segunda edição do reality show Mansão Vix, um programa de pegação que é uma espécie de mistura de Big Brother Brasil e De Férias Com o Ex.

Renan teria ficado com uma influenciadora no reality, gravado entre os dias 23 e 26, em Guarapari, no Espírito Santo. “Fiquei só com uma garota aqui”, declarou, em entrevista sobre o programa.

“Fiz uma amizades que vou levar para a vida, sempre ligar pra eles pra dar uma ideia, tomar ‘umazinha’. Não sei se fiz inimigos”. Ele diz que pode ter surgido inimizades no reality “por causa de fofoca”.

O “04” afirma ainda que não pretende seguir os irmãos e ter carreira na política e tenta se firmar como influenciador digital. Ele garante que Bolsonaro apoia esse projeto e inclusive ajudou a impulsioná-lo, quando o chamou de “pegador do condomínio”. “Aquilo me deu um hype, virei influencer”.

Jair Renan também disse que faz “o estilo quietinho” e toparia participar de outro reality, “A Fazenda”, da Record TV. “BBB jamais”, garantiu. Sobre a Globo, ele afirmou: “se ‘pá’ nem existe mais essa p*rra”.

A mãe dele, Cristina Bolsonaro, comentou a entrevista do 04: “Esse meu filho é uma benção”.