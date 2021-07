Simone mostra barriga e desabafa sobre luta contra a balança: “Tô enorme”

Simone Mendes, da dupla com Simaria, usou as redes sociais para compartilhar com fãs e seguidores sua luta para perder peso. Nesta quarta-feira (28), a coleguinha publicou uma foto nos Stories do Instagram, mostrando a barriga e disse que está “enorme”.

“Essa foto que acabei de postar não tinha filtro, não tinha nada. fiz agora de frente aqui para o espelho de casa. Daí quando vou olhar os meus vídeos, eu tô enorme. Não tá certo isso”, desabafou a cantora, que luta contra a balança desde a chegada da filha caçula, Zaya, em fevereiro.

Antes da publicação, Simone interagiu com os fãs e falou que não está se sentindo bem com seu corpo. Ao ser questionada sobre uma possível cirurgia de redução de estômago, ela descartou a ideia. “Depois você tem que ficar tomando um monte de vitamina, remédio, eu não tenho responsabilidade para isso. Por esse motivo, prefiro não fazer. Prefiro tentar a dieta normal. Tem que dar certo… Tenho amigos que fizeram e deu super certo, show de bola! Não estou com coragem de fazer, ainda não”, garantiu.

A sertaneja ainda dividiu com os seguidores que enfrenta algumas barreiras que têm atrapalhado sua batalha para emagrecer. “Descobri que tenho uma resistência insulínica e meu metabolismo é muito ruim. Não é fácil. Eu digo porque estou na pele do negócio. Só quem está na busca de emagrecer sabe como é difícil. Ganhar é daqui para ali, mas perder é luta. Acham que é fácil para quem se cuida? Ter disciplina? É muita força de vontade”, continuou Simone.

Recentemente, a moradora de Alphaville, bairro nobre entre Barueri e Santana de Parnaíba, exibiu o closet e compartilhou com seus fãs detalhes da organização e a dificuldade que tem em desapegar de roupas que já não lhe servem mais. Em outro episódio, Simone brincou com os fãs ao dizer que gostaria de passar por uma “funilaria e pintura”.